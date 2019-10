Doppio spettacolo venerdì 18 ottobre del Gen Verde al Lux di Busca

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre, per iniziativa della Consulta delle famiglie, sarà a Busca il gruppo artistico internazionale Gen Verde, un ensemble di 12 donne di diverse nazionalità che porta in tutto il mondo un messaggio di pace, fiducia e unità.



Il venerdì sera, alle ore 17 e alle ore 21 si terranno le due “edizioni” del concerto al cinema Lux, inizialmente previsto soltanto alle 21, ma duplicato per l’altro numero di preiscrizioni. La prevendita dei biglietti è nei negozi ferramenta Robasto (via Umberto I) e cartoleria Carta Bianca (piazza Don Fino). Chi avesse già acquistato biglietti per le ore 21 e desiderasse cambiare orario lo può fare fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Al sabato pomeriggio si terrà un workshop artistico-musicale per i giovani dai 14 ai 25 anni, dalle ore 14 alle 20, con la registrazione dalle 13,30 e la rappresentazione conclusiva dalle 19,15.



L'iniziativa conclude il progetto "Busca città del noi", con il quale la Consulta ha proposto un ciclo di eventi rivolti alle diverse età e culture presenti in città.





Gen Verde International Performing Arts Group

E' una band tutta al femminile composta da 21 artiste di 14 Paesi del Movimento dei Focolari. Il gruppo nasce nella cittadella dei Focolari al Centro internazionale di Loppiano (Firenze) nel 1966 , quando Chiara Lubich, la fondatrice del movimento, regala ad alcune ragazze una batteria verde. La band in formazione, essendo del Movimento gen (nuova generazione) ed avendo una batteria verde, aveva così trovato anche il nome: Gen Verde.