Saluzzo, Berlino 1989: il passato in "istantanea" ritorna trent’anni dopo con messaggi di speranza

E’ aperta da sabato, nella ex fabbrica Bertoni in via Griselda, la mostra “Berlino 1989. La Storia in istantanea” dove le fotografie di Mario Laporta, giornalista, fotoreporter, raccontano la caduta del Muro quel 9 novembre, a trent’anni dall’accadimento.

178 scatti, 12 immagini fuori formato e un filmato in una mostra che entra nei fatti, passa sui volti, si immerge nelle emozioni di un momento storico che è patrimonio della memoria collettiva mondiale e che è diventato un simbolo di abbattimento delle divisioni.

Saluzzo rende testimonianza e omaggio a quella “Storia” grazie al promotore dell’iniziativa l’istituto Garuzzo per le Arti Visive nell’allestimento curato da Mario Francesco Simeoni.

Laporta, intervenuto al taglio del nastro racconta che era Berlino Est in quei giorni per un servizio sulle proteste dei sindacati. Si sentiva nell’aria l’imminenza di un accadimento ma nessuno se lo aspettava. E, quando il muro che era una presenza costante, un dato di fatto nelle vite dei berlinesi, fu abbattuto ricorda il fotogiornalista. fu subito evidente a tutti che stava accadendo qualcosa di “pazzesco”.

“Berlino 1989” è stata inserita dall’ambasciata tedesca in Italia, nel calendario degli eventi celebrativi del trentennale.

“Speriamo che questa mostra sia una suggestione, un invito, un inizio per ripensare la nostra dimensione di esseri umani e cittadini per giungere alla consapevolezza che i confini dell’identità non devono circondarci come stretti recinti, ma darci la possibilità di scorgere un orizzonte ideale che ci consenta di sentirci cittadini non soltanto dell’Europa, ma del mondo intero". Hanno evidenziato il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore alla Cultura Attilia Gullino, dedicando, insieme ai promotori la mostra ai giovani.

Le fotografie sono presentate in tre ambienti nello spazio post industriale che si apre dalla saracinesca di via Griselda. La prima sezione ricostruisce concettualmente il Muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest, dove i mattoni sono la lunga sequenza delle istantanee. La seconda postazione è una videoproiezione, una fotogallery sulla colonna sonora di Daniele Sepe. L’ultima sezione, vicino alle vetrate, presenta dodici immagini fuori formato che inquadrano i giorni dopo la caduta del muro.

La mostra sarà visitabile fino al 1 dicembre, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.