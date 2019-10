Una giornata di festa con il Soccorso alpino a Sant'Anna di Valdieri

“Aiuta chi ti aiuta”: ritorna la festa del Soccorso Alpino di Cuneo “Aiuta chi ti aiuta”, il titolo della manifestazione che, giunta alla settima edizione, anche quest’anno si svolgerà nella frazione di Sant’Anna di Valdieri, con il prezioso supporto della Pro Loco santannese.

Sono in programma diverse attività: si inizierà alle 9.30 con la celebrazione Eucaristica durante la quale verranno ricordate sia le persone che hanno perso la vita in montagna durante il 2019, sia i volontari del Soccorso defunti.

A seguire verrà proposta una bella escursione ad anello attorno alla frazione, percorrendo anche il sentiero “Gabriele Landra”, ripulito e risistemato in questi anni da un gruppo di amici di Gabriele che era un elemento portante della Pro loco e del Soccorso Alpino in Valle Gesso.

Seguirà una polentata preparata dalla Pro Loco, al termine della quale, dalle 14 in poi, si potranno osservare, in diverse postazioni allestite nel paese, attività di ricerca con unità cinofile con il SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanaza) e attività sanitaria curata dai medici e infermieri del Soccorso. Ricco il programma preparato per i più piccoli con momenti di gioco e avventura su “tyrolienne” (trasporto su cavo), arrampicata e trasporto con barella. Lo Sport Time di Boves si esibirà con uno spettacolo acrobatico su tessuti al quale seguirà la lotteria finale con numerosi premi.

L’augurio degli organizzatori è quello di poter vivere una giornata di scambio e incontro con tutti gli appassionati di montagna, per far conoscere questo servizio di volontariato che, anche quest’anno, ha impegnato le squadre in decine di interventi nella zona coperta dalla XV Delegazione (competente per gli incidenti nel territorio compreso dalla Bisalta - versante pianura cuneese - Valli Vermenagna, Gesso, Stura e Maira). La grande partecipazione registrata lo scorso anno è uno stimolo per gli organizzatori a continuare a proporre questo appuntamento di inizio autunno.