Il sindaco Borgna: “Nessun rimpasto in vista nella giunta cuneese”

“Di solito sono prudente. A maggior ragione è consigliabile esserlo di questi tempi. Però non esito a dire che l’incontro di sabato è stato costruttivo e positivo. Costruttivo perché abbiamo parlato di temi concreti e non di politica politicante. Positivo perché il clima tra i vari gruppi è stato sereno e improntato alla collaborazione”.

Così Federico Borgna, sindaco di Cuneo, commenta il summit di maggioranza (un tempo si chiamava “verifica”) i cui esiti non erano scontati.

“I temi sul tavolo – spiega il sindaco – erano sostanzialmente due. Il primo: fare il punto sul programma amministrativo a metà mandato. Il secondo: vedere le novità nel frattempo intercorse non previste nel programma elettorale. Su entrambe le questioni il confronto è stato ampio e fattivo”.

Per quanto concerne il piano più propriamente politico, Borgna fa notare che la maggioranza che oggi amministra Cuneo ha le stesse caratteristiche di quella europea, che, nella sostanza, vede escluse solo le forze sovraniste e populiste.

Il tema di un eventuale rimpasto, che pare riguardasse soprattutto le dinamiche interne al “Centro per Cuneo”, è stato sfiorato ma subito archiviato.

“La composizione della giunta – afferma Borgna – è stata una fatica di Sisifo, una delle operazioni più complesse e difficili affrontate da quando mi occupo di amministrazione. Non mi pare – osserva - ci siano sul tavolo specifiche emergenze in questa direzione, considerato anche il rapporto fiduciario che deve esserci tra il sindaco e i suoi assessori. Nessun gruppo – aggiunge ancora – ha sollevato la questione in termini politici, per cui se mai il tema si porrà in futuro l’affronterò a tempo debito. Ad oggi – conclude il sindaco – non è in cima alle priorità della mia agenda”.

Il giudizio positivo di Borgna sul vertice di maggioranza (Pd, Centro per Cuneo, Cuneo Democratica e solidale, Crescere Insieme e Moderati) trova conferma nelle dichiarazioni di altri esponenti.

Alberto Coggiola (Moderati), quello che più di altri avrebbe avuto diritto a sollevare la questione rimpasto dal momento che è l’unico ad essere rimasto fuori dall’esecutivo: “Ottimo incontro e verifica utile. La giunta – afferma - mi è parsa compatta”.

Luca Pellegrino, capogruppo di “Centro per Cuneo – Lista Civica”: “Era un incontro programmato e necessario per fare il punto sia su dove siamo arrivati sia su dove vogliamo andare. É stato un confronto intenso ed interessante che ha confermato la compattezza della coalizione, durante il quale si è ragionato sullo stato dell'arte e su quali sono le priorità di questa amministrazione, tenendo anche conto – aggiunge Pellegrino - della situazione finanziaria sempre più difficile (relativamente alla spesa corrente) nella quale dobbiamo operare”.

Alessandro Spedale, capogruppo di Cuneo Solidale e Democratica: “Un momento utile, costruttivo e schietto di confronto e di ascolto per fare il punto di metà mandato, analizzando le cose buone fatte, senza nasconderci le difficoltà incontrate. Un’occasione anche per guardare, senza fermarci, con slancio ed entusiasmo agli ultimi due anni e mezzo che ancora abbiamo davanti”.

Un clima sereno dunque – stando alle dichiarazioni dei protagonisti -, suggellato a tavola dalla porchetta preparata dallo chef del Saloon di San Chiaffredo di Busca, Alfio Lingua.

Un summit di maggioranza, quello di sabato, che – proprio in virtù di questo piatto - qualcuno ha già derubricato come “Il patto della porchetta” di fine mandato.