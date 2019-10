Convegno a Torino sull'assistenza specialistica e la "community care"

Il V° convegno regionale Piemontese della Societa’ Italiana di Formazione Permanente della Medicina Specialistica (S.I.Fo.P.), svoltosi a Torino, ha registrato una partecipazione numerosa di medici specialisti, di professionisti e infermieri professionali che è risultata oltre le aspettative.

Sono interventuti il direttore denerale Dr Silvano Brugaletta e il direttore danitario Dr Giuseppe Noto dell’ASL CN1 di Cuneo.

La mattinata è iniziata con una tavola rotonda in cui erano presenti i segretari regionali del Piemonte di medicina generale Dr Mozzone, dei pediatri di libera scelta Dr G.M. Barbero, degli specialisti convenzionati interni Dr R. Obrizzo, il direttore nazionale SIFoP di cure palliative Dr G. Visca ed il Dr G. Noto, che hanno dato vita ad un dibattito sui “Modelli di integrazione per l’assistenza sanitaria nel territorio in Piemonte per rispondere alla domanda crescente delle malattie croniche ed alle sempre più esigue risorse economiche.

Nello specifico gli argomenti trattati sono stati “Il decadimanto cognitivo iniziale“ che ha visto al tavolo della discussione specialisti di diverse discipline (Neurologo, Geriatra, Psicologo, Otorinolaringoiatra) e l’ausilio del professor Roberto Albera (Univ. To); il dolore cronico di tipo artrosico-reumatico trattato magistralmente dall’esperto dottor Luigi Pulici, ortopedico e traumatologo; il ruolo dell’ecografia oftalmica standardizzata ambulatoriale nella patologia del bulbo e dell’orbita trattato dalla Dsa T. Foà; le novità farmacologiche diabete mellito trattate dal Professor F. Broglio (UNIV.-To ) e dai dottori Oleandri e dr U.Goglia; l’uso corretto dei Nuovi Anticoagulanti Orali ( DOAc ) in situazioni diagnostico/chirurgiche particolari, avente x oggetto quello di evitare sanguinamenti o tromboembolie, relazione trattata dal dottor Luigi Fontana.

E’ stato discusso un caso clinico complicato di scompenso cardiaco e valvulopatia mitro-aortica trattato con Mitraclip e TAVI ; infine è stato dato ampio spazio alla prevenzione secondaria della Cardiopatia Ischemica (dopo Infarto del miocardio, dopo Angioplastica, dopo By-pass Aorto coronarico , ecc.) con l'intervento del Dr M.Feola, del Dr A.Lupi, del Dr S.Marra , del Dr U.Goglia, della dssa G. Carfora , del Dr A. Brustio ed del Dr P.Angelino.

Il convegno ha rafforzato nei partecipanti la convinzione dell'importanza dell'integrazione interdisciplinare per l'assistenza sanitaria dei malati cronici, per la diagnosi precoce di malattie invalidanti, per il riconoscimento e trattamento ottimale dei fattori di rischio cardiovascolare.