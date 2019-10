Lions Club Mondovì Monregalese: per i 50 anni il Service con un "Cardioscreen" per il reparto di Cardiologia di Mondovì diretto dal dottor Feola

Si è tenuto il secondo meeting del Lions Club Mondovì Monregalese, con ampia partecipazione dei soci presso il ristorante La Borsarella, dove il presidente Angelo Bianchini ha introdotto il tema della serata: la presentazione di un reparto di eccellenza dell'ospedale di Mondovì da parte del Dottor Mauro Feola, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, e del Service che il Club sosterrà in questo speciale anno sociale, a 50 anni dalla fondazione del Lions Club Mondovì Monregalese.

Dopo i saluti del Direttore Sanitario dell’ASLCN1 Dottor Giuseppe Noto, il Dottor Feola ha illustrato le attività del reparto in particolare nella diagnosi e successivo follow up di pazienti affetti da scompenso cardiocircolatorio. Ha quindi illustrato le caratteristiche e di conseguenza le motivazioni per quali il Lions Club Mondovì Monregalese ha condiviso la scelta di questa donazione.

Lo strumento, Cardioscreen 2000 (Medis), fornisce informazioni dettagliate riguardo la gittata cardiaca ed altri 20 parametri in modo da poter orientare lo specialista per una diagnosi più precisa utilizzando una metodologia assolutamente non invasiva.

La possibilità di avere in reparto tale strumento permetterà alla S.C. Cardiologia di Mondovì di potersi inserire in diversi studi nazionali ed internazionali.