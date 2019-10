A Cervere via al nuovo corso di scultura sul legno di "lj Poeta del Bosch"

L'associazione "lj Poeta del Bosch" è un organismo non a fine di lucro che ha per finalità il mantenimento in vita dell'antica arte della scultura su legno. Ha sede a Bernezzo e per far conoscere e apprezzare l’arte della scultura su legno organizza corsi in diverse località.

Lunedì 30 settembre è stato presentato il nuovo corso a Cervere, dove si terrà il tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle 23 a partire già da lunedì 7 ottobre per un numero di 14 serate totali.

E’ possibile aderire al corso anche dopo la data del 7 ottobre, la quota di partecipazione corrisponderà alle serate seguite.

Per informazioni chiamare Gianni al numero 338.9535582.