Task force in campo per il restauro della Croce del Puy, ai 1600 metri a monte di Casteldelfino

“I simboli della Cristianità vanno conservati!”.

Proprio mentre, su scala nazionale, imperversava la polemica in seguito alle parole del ministro dell’Istruzione Fioramonti in materia di crocefisso nelle aule di scuole, da Casteldelfino, in alta Val Varaita, anche il sindaco del paese, Alberto Anello, ha detto la sua.

E lo ha fatto annunciando l’inizio dei lavori di restauro della “Croce del Puy”, che campeggia sul costone dell’omonima borgata, tra il Vallone di Bellino ed il Vallone di Castel Ponte.

Si tratta di un’opera in ferro, voluta e posizionata dai villeggianti residenti e dalla Comunità del paese negli anni Sessanta. Con i decenni, però, l’esposizione ad intemperie ha iniziato ad intaccare la croce, arrugginita in più punti, con possibili cedimenti.

Ha quindi preso il via l’operazione di restauro che, stante le caratteristiche e le dimensioni della croce, ha reso necessario l’intervento anche di un elicottero. La croce è stata disancorata dal basamento in cemento, coricata su un fianco e poi successivamente imbragata.

Il mezzo aereo l’ha condotta a valle, dove, nell’ex complesso del Mater Dei, nell’atelier di Gion Martin, verrà restaurata per poi essere nuovamente ricollocata nel sito originario. Le operazioni, a circa 1600 metri di quota, hanno coinvolto il Comune, tanti volontari, tra cui membri della locale Pro loco e della stazione del Soccorso alpino piemontese.

A farsi carico dei costi di restauro, il Comune e la Pro loco, che utilizzerà anche alcune donazioni raccolte nel tempo.

Soddisfatto il sindaco Anello: “Un esempio in cui la Comunità di Casteldelfino e della Valle Varaita fa quadrato per il recupero di un simbolo di grande importanza per il nostro paese. Quando un Comune diventa Comunità, pensiamo di essere sulla strada giusta. Grazie a tutti”.