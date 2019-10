Chiusura tangenziale Mondovì, il sindaco Adriano: “Confidiamo che si prosegua ora nell’attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture”

Chiusa sabato mattina alle 9 e riaperta domenica pomeriggio. Week-end difficile per la viabilità monregalese con la tangenziale di Mondovì bloccata al traffico per il distacco di porzioni di cemento dal cavalcavia sovrastante.

Il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: “Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre la Strada Statale 704, Tangenziale di Mondovì, è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Desidero ringraziare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i tecnici accorsi sul posto nella giornata di sabato. Grazie, poi, all’Ente nazionale per le strade, l’Anas, per la celerità dell’intervento. Confidiamo che si prosegua ora nell’attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture, indispensabile per la tutela della sicurezza dei cittadini”.