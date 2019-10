A tre mesi dalla morte, i Salesiani di Cuneo ricordano il giovane Francesco Scarmato

I Salesiani di Cuneo ricordano il giovane Francesco Scarmato a tre mesi dalla tragica morte.

Sabato 12 ottobre alle 18 la messa in sufragio celebrata nella parrocchia in via San Giovanni Bosco. Seguirà un ricordo con amici e parenti nell'oratorio. I genitori hanno donato un tavolo da ping pong e alcune attrezzature. In sua memoria verrà messa una foto nella sala dove lui giocava.

Grande appassionato di calcio, Francesco avrebbe compiuto 18 anni 17 agosto del 2019. È stato investito mortalmente intorno alla mezzanotte di giovedì 11 luglio all'altezza del semaforo del cimitero di San Rocco Castagnaretta, all'incrocio tra corso De Gasperi e via San Maurizio. Era in bici insieme ad un amico.