Cancelli notturni per il sottopasso del Movicentro a Cuneo? "Stiamo valutando, ma temo che sposteremo solo il problema"

A Cuneo, da tempo, anche su sollecitazione del questore Emanuele Ricifari, si sta valutando la possibilità di chiudere, in orario notturno, il sottopasso del Movicentro di Cuneo, dove ogni anno, dall'estate all'autunno inoltrato, dormono e trovano rifugio molti stagionali della frutta. Giovani che dormono tra i cartoni, con i loro pochi effetti personali. E con le loro bici, il mezzo su cui si spostano per raggiungere le campagne.

Si tratta di persone regolari, non di clandestini.

Da anni sono al centro di polemiche, senza che si trovi una reale soluzione. Non lo è nemmeno, completamente, il Centro di accoglienza di via Bongioanni, di proprietà del Comune e gestito dalla Croce Rossa cittadina.

Come non lo sarà, ne è convinto l'assessore Mauro Mantelli, l'installazione dei cancelli a chiusura notturna. "Si sposta solo il problema - ci dice. E poi, chi si occupa, nel caso in cui alle 21 ci fosse qualcuno dentro, di farlo uscire? Serve un protocollo operativo preciso. Ci stiamo ragionando da anni, ma non c'è una soluzione semplice. Non abbiamo strumenti per obbligare queste persone ad andare a dormire nel Centro di via Bongioanni, come non possiamo trascinarli fuori se dormono nel sottopasso. La Questura metterà a disposizione il personale per occuparsene? Sono tutte domande a cui dobbiamo dare una risposta in modo concertato. Non basta dire: mettiamo i cancelli. Altrimenti lo avremmo già fatto".

Nei giorni scorsi c'è stato lo sgombero del sottopass, con la pulizia e l'igienizzazione. Nel giro di 24 ore era di nuovo occupato.

Nel frattempo, terminati i lavori di messa in sicurezza della controsoffittatura, il prossimo giovedì 10 ottobre aprirà il Centro. 35 posti letto per uomini, 5 per donne.

In questa struttura, di concerto col Comune di Cuneo, la Croce Rossa si occuperà di dare ospitalità per le fredde notti cuneesi, a 40 ospiti che si presenteranno all'ingresso, ogni sera e fino al 31 maggio dell'anno 2020.

"Saranno, come sempre, i nostri volontari in divisa rossa, ad occuparsi di aiutare chi, in difficoltà abitativa, si presenta all'accoglienza, per la quale non è prevista alcuna prenotazione ed i posti letto vengono assegnati in base all'ordine di arrivo.

Il centro sarà aperto, ogni sera, dalle 20,45 alle 7,00 del mattino", dice il presidente della Cri di Cuneo Paolo Signoretti.



Gli ospiti potranno usufruire dei bagni, fare una doccia, rifocillarsi e fare colazione la mattina, tutto questo grazie alla generosità di numerosi bar cittadini. Ci sarà anche una saletta TV, per potere socializzare in un ambiente che sia il più simile possibile ad una casa.

In questo Centro le persone accolte provengono dalle realtà e dai Paesi più disparati. Ci sono anche tanti italiani. Ma non tutti vogliono andarci. "Serve la collaborazione di tanti soggetti per risolvere la situazione, ma non sarà facile e soprattutto non sarà immediata", ha concluso Mantelli.