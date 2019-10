La grande letteratura fa tappa a Mondovì: Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern al centro di un convegno a Piazza

"Passaggio di testimone. Un'amicizia testimone di un tempo: Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern". È questo il titolo del convegno di caratura nazionale che si terrà alle 16.30 di sabato 19 ottobre a Mondovì, nella prestigiosa sala Ghislieri, in via Francesco Gallo.

L'appuntamento si svolge, come spiegano gli organizzatori, "in un anno non casuale (proprio nel 2019 ricorrono infatti i centenari della nascita di Nuto Revelli e di Primo Levi) e in un giorno analogamente non fortuito (il 19 ottobre del 1945 Primo Levi faceva ritorno nella sua Torino dopo la terrificante esperienza di Auschwitz). Un evento che intende sviscerare il forte legame di amicizia che li legava, al punto da essere considerati come i tre petali di un trifoglio, ma che vuole soprattutto sottolineare la loro imprescindibile opera di memoria e di testimonianza".