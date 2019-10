La sezione di Fratelli d’Italia di Saluzzo rende omaggio ai due agenti della Polizia di Stato morti nella sparatoria in Questura a Trieste

La sezione saluzzese di Fratelli d’Italia ha voluto rendere omaggio, quest’oggi (8 ottobre) a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti della Polizia di Stato morti il 6 ottobre scorso in seguito ad una sparatoria nei locali della Questura di Trieste.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia si sono recati presso il distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo, dove hanno deposto una composizione floreale in onore ai Caduti nell’adempimento del servizio.

“Con commozione – spiegano dalla Sezione – ci uniamo al dolore dei famigliari, della grande famiglia delle Forze dell'ordine e di tutto il Paese.

Un sincero ringraziamento va al comandante ed a tutto il personale del distaccamento della Polizia stradale di Saluzzo, che ci hanno cortesemente e gentilmente ospitati in casa loro”.

La commemorazione si è tenuta proprio nel giorno delle esequie di Demenego e Rotta.

“Ogni giorno uomini e donne in divisa – aggiungono dalla sezione FdI saluzzese – orgogliosi rappresentanti del nostro Paese, rischiano la vita per strada per permetterci di vivere in sicurezza e serenità.

Semplicemente, siamo loro vicini. Abbiamo voluto esserci e portare loro un pensiero, anche per far loro comprendere che i cittadini gli sono vicini. Li ringraziamo sempre troppo poco i nostri ragazzi, così come troppo facilmente a volte dimentichiamo a quali rischi vanno incontro.

Onore ai Caduti di ieri e di oggi, nella speranza che lo Stato possa agire per permettere alle Forze dell'ordine di operare al massimo delle loro possibilità operative in futuro”.