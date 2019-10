"Macbeth #Unplugged": il capolavoro di Shakespeare sbarca nel chiostro del liceo di Mondovì

È l'obiettivo dichiarato della stagione teatrale 2019-2020 della città di Mondovì: avvicinare i giovani al teatro. Va dunque letta e interpretata in quest'ottica l'idea di portare una tappa della "tournée da bar" di Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro nel chiostro del liceo "Vasco-Beccaria-Govone".

L'appuntamento, ad ingresso libero, è in programma alle 17 di mercoledì 9 ottobre, quando il chiostro del liceo affacciato su piazza IV Novembre ospiterà lo spettacolo "Macbeth #Unplugged", rivisitazione del celebre capolavoro shakespeariano.

"I due attori - spiegano dal municipio -, accompagnati dalla musica dal vivo del polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu, condurranno il pubblico in una Scozia 'magica', al confine tra il fantasy, l'horror e la 'black comedy', per scoprire l'avvincente storia di Macbeth e Lady Macbeth, vinti dalla brama di potere. Uno spettacolo che alterna momenti comici, lirici e drammatici, in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all'interno dei segreti che si nascondono tra le righe di questo grande classico shakespeariano".

La cittadinanza è invitata a partecipare.