Cuneo: oltre 3000 euro stanziati per la riqualificazione del Padiglione dello Sport "Palanca"

Sono stati ufficialmente stanziati dal Comune di Cuneo - con una determina datata venerdì 4 ottobre - i 3060 euro necessari a portare a termine il progetto di riqualificazione del Padiglione dello Sport "Palanca" di Cuneo.

L'intervento sullo stabile di via Bongioanni 16 - vecchio di 70 anni e possibilmente entrare sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali - è stato affidato in via diretta allo studio Ceccarelli di Bra.

Tra qualche settimana la struttura del "Palanca" verrà interessata dall'avvio dei corsi del SUISM - ex ISEF - , che verrà presto introdotto in città dopo l'approvazione all'unanimità nel corso del Consiglio comunale dello scorso luglio della convenzione tra Comune, Fondazione CRC e UniTo.