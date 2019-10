Sulle sedi comunali di Saluzzo, Scarnafigi e Savigliano lo striscione “Indifesa” delle bambine e ragazze

Striscioni arancioni sui palazzi comunali delle città di Saluzzo, Scarnafigi e a breve Savigliano, comuni della Granda che hanno adottato la "Carta dei diritti della bambina", promossa dalla sezione locale Fidapa.

Lo striscione per testimoniare l’adesione alla “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze “ promossa dall’Onu, che si celebra venerdì 11 ottobre e alla campagna “Indifesa” lanciata dall’associazione Terre des Hommes, patrocinata da Anci con la collaborazione di Fidapa BPW Italy, Uisp - sport per tutti e associazione Creattiva.

Campagne che portano l’attenzione sulle drammatiche condizioni in cui versano moltissime minorenni, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Nell’ occasione le socie Fidapa di Saluzzo distribuiranno la "Carta dei Diritti della Bambina" e locandine di propaganda del progetto. Il sodalizio femminile è stato promotore con la referente Barbara Orusa dell’adozione presso le tre Amministrazioni comunali.

Terre des Hommes è una organizzazione Onlus impegnata da oltre 50 anni per i diritti dell'infanzia che si è schierata in questa battaglia in collaborazione con la Fidapa.