Valdieri: inaugurato il restauro del Monumento alla Resistenza della Madonna del Colletto

In una giornata assolata e quasi estiva si è svolta, al Santuario della Madonna Del Colletto a Valdieri, la cerimonia per il restauro del Monumento alla Memoria Partigiana. Dopo vent’anni dalla sua inaugurazione, i due totem riportanti i pannelli con immagini e didascalie, degli eroi della Resistenza, con il passare del tempo si erano molto rovinati. Grazie all’interessamento di alcuni soci Anpi di Borgo San Dalmazzo e delle Valli, dell’Istituto Storico della Resistenza e della Fondazione Nuto Revelli, ed all’azione della progettista Valeria Cottino, e al lavoro minuzioso da parte di Diego Di Tullio della ditta Photorec di Boves, si sono ristampati i pannelli sostituendoli.

L’iniziativa è iniziata alle 15 con il canto "Bella Ciao" da parte degli alunni della Scuola secondaria di Valdieri, seguita dagli interventi di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, il quale ha delineato gli aspetti storici di Madonna Del Colletto nel periodo del 1943 e del gruppo di Italia libera e di Giustizia e libertà, per il senso Costituzionale del nostro Stato. Per questo celebrare queste persone ha un valore importantissimo.

Il sindaco di Demonte, Francesco Arata, dopo un breve cenno al ricordo di una zia deportata in un campo di concentramento, ha posto in risalto il valore storico-culturale del luogo e del dare maggior importanza alla zona a livello nazionale. Il Referente Anpi, Montalenti, ha concluso gli interventi ponendo ancora l’attenzione sul valore di questo passato che non ci ha mai lasciato, ma che testimonia in modo vivo l’azione di quei gruppi di partigiani, rapportando quel ricordo all’attualità attraverso le giovani generazioni come la sedicenne Greta Thunberg.

I canti di "Fischia il Vento" da parte della Corale Compagnia Musicale Cuneesee dell’Inno di "Fratelli d’Italia" con gli alunni della Scuola secondaria la cerimonia è terminata con gli interventi del consigliere provinciale e sindaco di Roaschia, Bruno Viale, e del presidente Anpi provinciale, Ughetta Biancotto, entrambi legati alla storia. la cerimonia è proseguita con i ringraziamenti da parte del presidente Borgo San Dalmazzo e Valli, Maddalena Forneris, alla progettista Cottino, a Di Tullio a a tutti i soci che hanno lavorato per la realizzazione del restauro. La Messa nel Santuario per tutti i Caduti delle guerre e il rinfresco hanno concluso la giornata.

Dicono gli organizzatori: "In fondo il ponte che lega alla memoria di quei giorni ci deve spronare a vivere in un mondo libero e democratico, senza angosce e discriminazioni. Ringraziamo tutti i cittadini intervenuti, l’Ente Provincia, l’Istituto Storico Della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, la Fondazione Nuto Revelli, il Comune di Valdieri, l’Unione Alpi del Mare, il Comune di Demonte, l’Unione Montana Valle Stura, l’Ente Aree Protette Alpi Marittime, l'Unione Pastorale Valle Gesso con il parroco Don Alberto Aimar, don Ruggero Massimino, parroco di Festiona , alla Corale Compagnia Musicale Cuneese e agli alunni della Scuola secondaria di Valdieri con gli insegnanti.