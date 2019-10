Non ci sono fortunatamente feriti nel tamponamento che intorno alle ore 16,20 di oggi, martedì 8 ottobre, ha coinvolto tre veicoli in viale Madonna dei Fiori a Bra.

Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una Dacia Duster, una Volkswagen Golf e una Chevrolet Cruze. Tutti illesi i conducenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale braidese per i rilievi del caso e la regolazione del traffico in loco.