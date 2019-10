Trovato con otto piante di marijuana alte quasi due metri e mezzo chilo di stupefacente: arrestato 54enne a Moretta

I Carabinieri della Stazione di Moretta, nel corso dei controlli finalizzati al contrasto ed alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti trai i più giovani, hanno tratto in arresto un uomo del posto incensurato di 54 anni, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari, allo scopo di approfondire uno spunto investigativo, hanno proceduto alla perquisizione di un’abitazione di Moretta trovandovi all’interno una piccola serra attrezzata per la coltivazione della cannabis. Presenti 8 piante di cannabis indica, alte circa 180 cm.



In un’altra stanza, adibita ad essiccatoio, sono state rinvenute varie infiorescenze che avrebbero permesso di ricavare circa 400 grammi di marijuana.



Nel corso del controllo sono state inoltre rinvenute e sequestrate anche una pistola scacciacani, un fucile ad aria compressa, una balestra, una spada, un’ascia, due pugnali ed un fucile da pesca subacquea.



A seguito del ritrovamento dello stupefacente, il proprietario dell’appartamento è stato tratto in arresto per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto quindi alla Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.