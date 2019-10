A Beinette sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di "Presepi in Crusà"

Dopo il successo degli scorsi anni, a Beinette sono aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione dell'esposizione "Presepi in Crusà" organizzata dal Gruppo Animatori Parrocchiale. La manifestazione si svolgerà dal 21 dicembre al 6 gennaio nella chiesa della Confraternita di Santa Croce chiamata Crusà , in Via Roma, 8, sarà un'edizione che punterà alla cura dei particolari, dell'ambientazione e all'ampliamento del presepe "aereo".

Quest'anno verranno premiati i presepi di 3 categorie: adulti, bambini e scuole. Le premiazioni dei migliori i svolgeranno lunedì 6 gennaio alle 11.30.

Per poter esporre la propria opera è necessario iscriversi contattando Giulia: 338 300 0700. La partecipazione è LIBERA, APERTA A TUTTI e GRATUITA.

Al momento dell'iscrizione sarà necessario comunicare le dimensioni del presepio, la necessità o meno di allaccio alla linea elettrica, le proprie credenziali e la categoria nella quale si vuole partecipare. Le iscrizioni termineranno mercoledì 4 dicembre. I lavori potranno essere consegnati o montati nel luogo dell'esposizione sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Oo in altro orario concordato con gli organizzatori.

Per informazioni: Francesco: 340 2247474

https://www.facebook.com/GruppoAnimatoriBeinette