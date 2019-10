A Sant’Albano Stura si parla dei benefici della musica con Claudia Regis

Venerdì 11 ottobre alle ore 21 nella sala multimediale della Scuola G. B. Tassone in via Morozzo 14 a Sant’Albano Stura, l’associazione culturale Liberamente Santalbanese propone un incontro con Claudia Regis docente di lettere, diplomata al conservatorio, abile e competente relatrice che condurrà il pubblico attraverso un percorso multimediale per meglio comprendere i meccanismi dell’ascolto e le modalità con cui i suoni influiscono sulla nostra componente emotiva.

La professoressa Regis accompagnerà i partecipanti attraverso i secoli a partire dalle teorie filosofiche dell’Antica Grecia, per arrivare alle neuroscienze e alla modernità delle nuove teorie che gettano un ponte tra lo stimolo delle attività cerebrali e gli effetti che la musica ha sulla nostra anima. La serata è a ingresso libero.