Cuneo: grande attesa per il "C'era una volta al Museo"

Anche quest’anno, in occasione della giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, prevista in tutta Italia per domenica 13 ottobre, il Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo propone attività avente per filo conduttore il tema scelto a livello nazionale per l’iniziativa: “C’era una volta al museo”.

Presso la sede del Museo Civico di Cuneo, in Via Santa Maria 10, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si potrà svolgere l’attività per famiglie “L’evoluzione, nel tempo, degli strumenti” – laboratorio creativo volto alla descrizione di strumenti fondamentali della vita dell’uomo in età preistorica, romana, medievale e moderna.

Ciascuna famiglia lavorerà insieme per creare un prodotto originale e fantasioso, un taccuino di appunti e disegni in cui l’oggetto antico viene accostato al suo equivalente in uso ad oggi.Gli spazi del percorso museale saranno adeguatamente attrezzati e segnalati per facilitare il lavoro.Tutto il materiale necessario verrà fornito dagli organizzatori.

L’attività è gratuita fino ad esaurimento del materiale. In occasione di Famu 2019, le famiglie in visita entreranno al museo con l’ingresso ridotto pari ad Euro 2,00 per gli adulti, per i bambini anche l’ingresso è gratuito.