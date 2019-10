Cuneo: un centinaio di ragazzi delle scuole alla manifestazione "Puliamo il Parco"

Il Comune di Cuneo e il Parco fluviale Gesso e Stura hanno aderito anche quest’anno alla campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, con un’iniziativa pensata ad hoc, che torna ogni anno ad inizio autunno e coinvolge alcune classi degli istituti superiori cuneesi: “Puliamo il Parco”.

Circa 100 i ragazzi delle scuole superiori al lavoro, impegnati in un’iniziativa che non solo permette loro di fare qualcosa di concreto per la loro città, aiutandola ad essere più pulita, ma al contempo è un gesto concreto e importante per l’ambiente.

Giunta ormai alla sua quindicesima edizione consecutiva, “Puliamo il Parco” si è svolto venerdì 4 ottobre ed ha interessato in particolare la zona del torrente Gesso, nei pressi dell’area relax situata sotto al Santuario degli Angeli al fondo della Calà Gino Giordanengo. Due le scuole che hanno aderito, per un totale di cinque classi, due provenienti dall’ITIS e tre dall’Azienda di Formazione Professione AFP di Cuneo.

L’attività di pulizia è stata realizzata anche grazie al prezioso contributo dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile – che periodicamente si occupano della pulizia delle aree fluviali soggette all’abbandono di rifiuti ingombranti – e al supporto del Corpo dei Carabinieri Forestali di Cuneo.

Attrezzati di sacchi e guanti, forniti dal Comune di Cuneo che ha promosso la manifestazione, i ragazzi delle scuole cuneesi hanno potuto partecipare concretamente a quello che nel corso degli anni è diventato a tutti gli effetti “il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo”, riproposto in varie versioni e modalità non solo sul territorio nazionale.

Ma soprattutto hanno messo in pratica un prezioso e reale gesto di educazione ambientale e cittadinanza attiva, dando un importante contributo alla valorizzazione del Parco fluviale Gesso e Stura e della città, raccogliendo circa 200 chili di rifiuti.

L’iniziativa, che a Cuneo si ripete ininterrottamente dal 2005, è un importante stimolo alla cura dell’ambiente naturale, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, che partecipano sempre con motivazione e impegno, grazie anche all’interessamento dei loro insegnanti.