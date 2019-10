Giovedì 10 ottobre inizia la Festa della Bagna Caöda a Faule (VIDEO)

Le prime brume che salgono dalla pianura alle colline, i primi sentori e colori dell’autunno, ci portano naturalmente a desiderare uno dei piatti di stagione più caratteristici ed avvolgenti del nostro territorio: la Bagna Caöda.

A Faule è tradizione ormai da 23 anni organizzare la Festa della Bagna Caöda nella seconda metà di Ottobre, e quest’anno verrà inaugurata giovedì 10 alle ore 18,30 per poi proseguire, con un ricchissimo calendario di appuntamenti, fino a martedi 15 ottobre con la serata conclusiva e l’elezione di Miss Faule 2019.

L'evento è stato presentato in conferenza stampa a fine settembre presso la sede ATL del Cuneese. Guarda il video:

Cinque giorni in cui divertimenti e gusto si rincorrono senza sosta: raduno dei camper, delle auto d’epoca e Abarth, mercatino di scambio e baratto e prodotti tipici, giochi per bimbi e serate danzanti, il tutto accompagnato da momenti gastronomici dedicati alla Bagna Caöda: fra pranzi e cene infatti, migliaia di persone provenienti dai luoghi più disparati, possono deliziare il palato con il tipico piatto piemontese sapientemente preparato secondo un'antica ricetta locale.

Sono circa 100 i volontari di Faule (e non solo) che ogni anno cucinano qualcosa come 400 kg di acciughe della Valle Maira e 400 kg di aglio di Caraglio, per 1600 kg di Bagna Caöda che viene poi distribuita ed abbinata a 1200 kg di peperoni già preparati in estate, 600 kg di cardi, 600 kg di cipolle, 600 kg di patate, 600 kg di cavoli e 300 Kg di porri di Cervere. Anche per celiaci.

Alcune appuntamenti:

Giovedì 10, dopo l’inaugurazione e l’investitura dei nuovi confraratelli della Confraternita della Bagna Caöda di Faule ci sarà lo spettacolo musicale dell’ Orchestra Francesca Mazzucca.

Venerdì 11 si inizia alle ore 18,30 con l’apertura della Mostra per poi passare alla Vecchia Distilleria per la Cena con Bagna Caöda. Poi la serata musicale con Sonia De Castelli.

Sabato 12 è il momento della Camminata Ecologica nella “Riserva Naturale Fontane”. Giunta alla 4^ edizione, questa camminata in collaborazione con il Parco del Monviso, è ad iscrizione gratuita e regala un buono a tutti per la Bagna Caöda. Dopo la Cena, sempre a base di Bagna Caöda, la serata danzante con I Panama.

Domenica 13 in mattinata il 17° Raduno dei camper in collaborazione con i Camper Club Ciriè e Valli di Lanzo, mentre per le vie del paese Scambio, Baratto e Prodotti tipici, ed anche il 9° Raduno d'auto d'epoca e Abarth. Dalle ore 10 inizia la Dimostrazione macchinine radiotelecomandate e alle 12,30, sempre alla Vecchia Distilleria il pranzo con la Bagna Caöda. Nel pomeriggio dalle ore 15 la 9^ Rassegna canina aperta a tutti in collaborazione con Monge. Alle ore 19,30 la cena con la Bagna Caöda e dalle 21 la serata danzante con Giuliano e i Baroni.

Lunedì 14 dalle ore 15 presso la Vecchia Distilleria i Dolci di Faule per i faulesi, e divertenti giochi per bimbi. Cena con Bagna Caöda e poi la serata danzante con l'Orchestra Luigi Gallia , cui seguirà la premiazione Miss Dolce.

Martedì 15 dalle 19,30 si terrà la serata conclusiva della Festa sempre con la Cena di Bagna Caöda e poi alle ore 21 si terrà l’attesissima elezione di Miss Faule 2019 con la sfilata di moda dei migliori negozi della zona e con l'assegnazione della Fascia Bagna Caöda. Il tutto presentato dalla bravissima Elisa Muriale.



A seguito dell'articolo il programma completo dove è anche possibile trovare i recapiti telefonici per partecipare ai vari raduni o eventi della Festa.