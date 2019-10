"I cinque di Bosia", mostra alla Fondazione Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo

Sono pochi i piccoli Comuni che possono vantare un legame con ben cinque artisti.

Legami antichi e recenti ma tutti di amore profondo per un territorio e la sua gente.



Bosia, Comune fino a pochi anni fa quasi sconosciuto, aggiunge questo vanto ai risultati già ottenuti con la risonanza del “Premio Ancalau”: la stabilità (addirittura in lieve crescita) della popolazione, la nascita di numerose nuove attività e l’emozionante pinacoteca all’aperto nelle vie del paese costituita dai ritratti murali dei Grandi di Langa, da Cesare Pavese a Beppe Fenoglio a Luigi Einaudi, tutti opera dell’artista Silver Veglia.



Ospitata dalla Fondazione Cesare Pavese e con il patrocinio dei Comuni di S. Stefano Belbo e Bosia sarà inaugurata il 12 ottobre una importante mostra delle sculture di profonda ispirazione ancestrale di Remo Salcio, dei quadri visionari del pittore di fama internazionale Fabrizio Riccardi, degli impeccabili oli suscitatori di narrazioni di Silver Veglia, dei dipinti eleganti e onirici di Nora Navone e delle opere fotografico/pittoriche “on-the-road” di Edgardo Bianco.



Una Mostra tutta da gustare, poiché si tratta in tutti i cinque casi di arte “comunicativa”, ovvero di arte che attrae e avvicina l’osservatore, sollecitandolo a scoprire significati nascosti; in opere però fruibili anche semplicemente con curiosità e gusto estetico.



La mostra è a ingresso libero (tutti i giorni, ore 10-12 / 15-18, esclusi lunedì e giovedì pomeriggio) e terminerà in concomitanza con l’edizione 2019 del prestigioso Premio letterario Cesare Pavese (26-27 ottobre).