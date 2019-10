In attesa della 450^ Fiera Fredda, Borgo San Dalmazzo ospita la prima edizione di "BeerTello Fest"

In attesa della 450^ Fiera Fredda, Borgo San Dalmazzo si prepara ad ospitare la prima edizione di “BeerTello Fest”. Appuntamento venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Palazzo Bertello con una due giorni di musica, “food and fun”. La manifestazione è organizzata dall'Ente Fiera Fredda grazie al sostegno del comune di Borgo San Dalmazzo e della Fondazione CRC, e alla partecipazione di Acqua San Bernardo.

“Il nostro obiettivo è valorizzare il più possibile Palazzo Bertello – spiega il presidente dell'Ente Fiera Orazio Puleio -. Ha un'ubicazione perfetta, in pieno centro. BeerTello Fest è un evento pensato da noi per abbracciare un ampio pubblico e far conoscere Borgo San Dalmazzo ben oltre i ‘soliti’ confini. Ci sarà musica per tutti i gusti, cibo e buona birra. Grazie a tutti i volontari e agli sponsor”.

L’ingresso sarà libero, fino al raggiungimento della capienza massima. Nelle due serate sarà operativo un servizio di cucina e saranno messe a disposizione delle navette gratuite per la discoteca Cabiria. Le porte chiuderanno all’1,30.

Questo il programma.

VENERDÌ 25 OTTOBRE

ore 19.00 – Juicy Lips [Rock/Blues]

ore 21.30 – CAMPOVOLO [Ligabue Tribute Band]

ore 23.30 – Fabros Duo [Revival da ballare]

ore 01.30 – Chiusura

SABATO 26 OTTOBRE

ore 19.00 – Saber Système [World Pop Music]

ore 21.30 – VASCOLLECTION [Vasco Rossi Real Tribute Band]

ore 23.30 – Ale Martini [alla console] con Isomain [voce]

ore 01.30 – Chiusura

Ecco il menù

Chicche alla bava – 6 €

Hamburger (panino o al piatto) – 7 €

Cheesburger (panino o al piatto) – 7 €

Ali di pollo marinate – 7 €

Wurstel – 7 €

Costine – 7 €

Patate fritte – 3 €

Birra 0,40l – 4€

Formula Patatine + Secondo – 8 €

Formula Patatine + Secondo + Birra = 10 €

Gli squisiti dolci del Siciliano





“L'Ente Fiera Fredda ha fatto un grande sforzo per organizzare questi eventi in attesa della Fiera che compie ben 450 anni – conclude il presidente Puleio -. Sulla Fiera Fredda stiamo lavorando. Abbiamo un programma ben delineato. Nei primi giorni di novembre ci sarà un evento dedicato sempre a Palazzo Bertello”.