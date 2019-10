Al Teatro del Marchesato arriva la medicina di "Knock": ridere fa buon sangue

Con "Knock – Il trionfo della Medicina" da sabato 12 ottobre ( alle 21) si alza il sipario sulla stagione teatrale al Teatro del Marchesato di piazza Vineis 11.

L’apertura del cartellone porta alcune novità varate dall’associazione culturale, presieduta ora da Mauro Bocci. Tra queste, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento: 5 spettacoli a 32 euro (paghi 4, uno è omaggio). Under 18 a 20 euro.

E’ già possibile acquistarlo fino all’11 ottobre tutte le sere dalle 19.30 alle 20.30 al botteghino del Teatro in Piazza Vineis o la sera del debutto del primo titolo a partire dalle 20.

"La Medicina è un’arte, una scienza, una religione o una merce da vendere e esporre al supermercato?" La domanda indirizza alle risposte o ai dubbi che Knock, commedia ironica e brillante firmata da Mauro Bocci, vuole dare al pubblico del Tdm, facendo riflettere sul rapporto che si ha, oggi, con la medicina.

Quando Jules Romain, l'autore dell'opera, scriveva, i supermercati ancora non c’erano ma in questa commedia si leggono premonizioni inquietanti.

Scrive il regista: "Nei primi decenni del ‘900, Saint Maurice è un piccolo paese della provincia francese. Il dottor Parpalaid ha deciso di terminare la sua carriera a Lione e cede la condotta al più giovane dottor Knock. Parpalaid lascianelle mani di Knock una popolazione semplice e robusta, propensa a recarsi dal medico per i reumatismi o per una bronchite come voi vi rechereste dal parroco per far piovere.

Fatto sconcertante per chi, come il dottor Knock, sente la missione di diffondere lo spirito medico e si è laureato discutendo la propria tesi su “I pretesi stati di salute - sottotitolo: Coloro che si credono sani sono malati che non sanno di esserlo” .

In pochi mesi la comunità di S. Maurice e di tutto il contado viene percorsa da uno spirito nuovo e quando Parpalaid torna in paese per riscuotere la rata concordata trova che la locanda ha tutte le camere occupate da forestieri che hanno sentito parlare del dottor Knock e sono venuti, anche da lontano, per farsi visitare.

Cosa è successo? E’ il “metodo” del dottor Knock".

Tre quadri, tre atti e due intervalli per circa un’ora e 40 minuti di ritmo crescente. Il finale, inatteso, lascerà al pubblico un dubbio: chi era,veramente, il dottor Knock ?.

Dopo la prima di sabato, sei repliche: domenica 13, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, venerdì 25, sabato 26 ottobre sempre alle 21.

In scena il cast della Compagnia Teatro del Marchesato

Personaggi e interpreti: Knock: Mauro Bocci, dottor. Parpalaid: Valerio Dell’Anna; Madame Parpalaid: Pia Ghigo; il banditore: Federico De Simone; la maestra Bernard:Tiziana Rimondotto; il farmacista Mousquet: Mario Piazza; la signora in nero: Rosa Margaria; la nobildonna: Elisa Rivoira; la signora Remy: Lucetta Paschetta, Paola Barbero; Scipion: Sergio Catania; l’infermiera: Elena Rosso.

Assistente alla regia e grafica Elena Rosso; luci e audio: Franco Carletti: sostegno speciale alla regia: Giuseppe “Pino” Cravero. Regia: Mauro Bocci.

Info e prenotazioni al numero: 333 6979063 da lunedì al sabato ( 8,30-12,30)-(15,30-20,30).