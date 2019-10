Gli Alpini di Venasca al raduno del Primo Raggruppamento del Nord Ovest di Savona

Il 4, 5 e 6 ottobre Il Gruppo Alpini di Venasca, con una propria delegazione accompagnata dal sindaco Silvano Dovetta, ha preso parte al Raduno del Primo Raggruppamento Alpini del Nord-Ovest di Savona.

Gli Alpini Eugenio Favole e Mario Bussone, organizzatori della trasferta hanno così commentato la spedizione: “I raduni degli alpini sono sempre un’occasione per stare insieme in allegria e per sentirsi parte di questa grande famiglia. È un bel momento di festa collettiva ma anche sempre un momento di ricordo di chi non è più presente perché ha pagato con la vita per garantire al nostro Paese un futuro di libertà”.

Soddisfatto anche il sindaco Silvano Dovetta, che ha affermato: “È stata una gran bella manifestazione, una grande giornata trascorsa in una bellissima città come Savona che ha saputo accoglierci con grande calore. E’ stata una forte emozione sfilare per le vie della città insieme a tanti colleghi sindaci del Saluzzese tra le penne nere e il numeroso pubblico presente, sicuramente un momento di comunanza e convivialità, che rappresenta però anche l’occasione per tributare un omaggio al corpo degli Alpini e agli ideali che rappresentano. Voglio ringraziare tutto il gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Venasca, e in particolare i responsabili Eugenio Favole e Mario Bussone per l’organizzazione della partecipazione al Raduno che ha rappresentato anche l’occasione per confrontarci sui problemi e le opportunità del nostro paese. Il prossimo appuntamento è per il mese di maggio con l’Adunata Nazionale a Rimini”.