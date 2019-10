Pian Munè di Paesana, bagna caöda e laboratorio per bambini con “Facciamo i mundaj!"

L’autunno è arrivato a Pian Munè di Paesana.

La stazione sciistica a capitale pubblico della Valle Po invita tutti ad andare a scoprire la bellezza del bosco “La Trebulina” o godersi i suoi itinerari di trekking immersi negli splendidi colori tipicamente stagionali.

Sabato 12 ottobre partiranno le serate a tema, con la bagna caöda abbinata alla degustazione di vini a cura dell'Enoteca San Martino di Saluzzo, mentre sabato 26 ottobre ka cena avrà come… ospite d’onore il fritto misto alla piemontese.

Cavallo di battaglia della storia gastronomica piemontese, la bagna caöda è, per tradizione, il piatto tipico di questo periodo.

Il menù prevede due antipasti, bagna caöda a volontà con contorni, carrellata di formaggi tipici, dolce e vino a 24 euro soltanto.

Domenica 13 ottobre, invece, dalle ore 14, ci sarà la prima castagnata della stagione con i mundaj, le celeberrime caldarroste.

Un divertimento non solo per i grandi ma anche per i bambini con la possibilità di partecipare alla preparazione delle castagne, con padelle pensate apposta per i più piccoli.

Il rifugio a valle vi aspetta anche a pranzo con piatti a base di polenta e con piatti del giorno freschi e di stagione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 328-6925406 (anche whatsapp) oppure www.pianmune.it