Castagnito: al via l'undicesima edizione dell'Università della terza età

Al via oggi pomeriggio, martedì 8 ottobre alle ore 15, il primo appuntamento dell'Unitre a Castagnito.

L’undicesima edizione della rassegna pomeridiana dedicata alla terza età, rivolta a tutta la popolazione castagnitese, è gratuita, ed aperta a tutti senza necessità di alcun titolo di studio.

Come per gli anni precedenti, resta fondamentale la collaborazione con l'ARCI Bra Unitre con la quale è stato concordato il programma, la gestione dei docenti, gli incontri e gli argomenti da trattare, la realizzazione e la stampa dei depliants, delle locandine e dei diplomi.

Le lezioni tenute dai docenti si svolgeranno da ottobre 2019 a marzo 2020 ogni quindici giorni: il martedì dalle ore 15 alle 17, presso la biblioteca comunale in piazza Cesare Battisti a Castagnito.

"Anche questa rinnovata amministrazione, come in passato - spiega il sindaco di Castagnito Carlo Porro - ha voluto contribuire, con questa iniziativa, alla prevenzione dell'emarginazione psicologica e sociale che spesso accompagna la vita dell'anziano (custode di esperienza e saggezza), favorendo e promuovendo anche con altre iniziative la possibilità di incontro ed aggregazione e rivalutandone il ruolo, come momento importante nel nostro tessuto sociale, in termini di partecipazione attiva, civile e culturale.

Una collaborazione importante è quella di Clara e Sara dell'ARCI Bra - conclude Porro- per l'organizzazione, di Gianni Persano per la sua attività e disponibilità. Un ringraziamento anticipato va a tutti i docenti e partecipanti che contribuiranno alla realizzazione di questo evento"

Il programma 2019

Martedì 8 ottobre "Dolori articolari" con Elisabetta Giussani

Martedì 22 ottobre "I cristiani nella resistenza" con Renato Vai

Martedì 5 novembre "I nostri soldi" con Carlo Gandino

Martedì 19 novembre "Marchio di qualità per il Roero" con Silvio Artusio Comba

Martedì 3 dicembre "La storia del Roero dalla Restaurazione al '900" con don Lorenzo Costamagna

Martedì 17 dicembre "Tutti in cucina" con Giorgio Gallina





Il programma 2020

Martedì 7 gennaio "Agricoltura biologica" con Ivo Bertaina

Martedì 21 gennaio "Le guerre sante tra Islam e Cristianesimo" con Livio Margiaria

Martedì 4 febbraio "Allora oggi cosa leggiamo? " con Gabriella Del Treste

Martedì 18 febbraio "Musica e vino" con Paolo Paglia

Martedì 3 marzo "Prodotti in barattolo" con Bruna Sciolla

Martedì 17 marzo "Magliano Alfieri da scoprire" con Luigi Carosso

Martedì 31 marzo "Spettacolo di magia" con Tino Genta