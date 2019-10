Cuneo: aprono le iscrizioni ai corsi di formazione professionale pre-serali e serali dedicati agli adulti

Riaprono le iscrizioni ai corsi di formazione professionale pre-serali e serali dedicati agli adulti. L’attività in capo alla Scuola Comunale Professionale “A. Lattes”, Istituzione del Comune di Cuneo sciolta nel 2017, è stata trasferita al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Cuneo-Saluzzo, che ha in programma una nutrita serie di corsi di formazione nella sede di Via Barbaroux 7, a Cuneo.

La presentazione dell’offerta formativa da parte rispettivi docenti avverrà giovedìottobre alle ore 18, con ingresso da via Alba 28/E.

«Come avevamo promesso - dichiara l’Assessora ai Servizi educativi, scolastici e per la terza età Franca Giordano –le proposte formative della “Lattes” sono state trasferite al CPIA di Cuneo, che proseguirà nel solco della tradizione portata avanti dalla ex Scuola Professionale Comunale. Siamo inoltre in attesa della conclusione del percorso di intitolazione, che dovrebbe chiudersi a breve e che farà sì che la sede del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Cuneo, avente sede nel medesimo fabbricato di Via Barbaroux, possa continuare a chiamarsi “Adolfo Lattes”, in modo da preservare la memoria dell’illustre benefattore cuneese. Il nome della scuola e la sua attività rimangono quindi a Cuneo, permettendo di non disperdere l’ultracentenaria storia della prestigiosa Istituzione cuneese.»