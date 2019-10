Mondovì: al via il corso di formazione per il patentino per proprietari di cani

L'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Mondovì e dell'ASL CN1, organizza il corso di formazione per proprietari di cani dal titolo "Il patentino", che avrà luogo presso la Sala delle Conferenze “Luigi Scimè” del Comune di Mondovì (Corso Statuto, 11) nelle seguenti martedì 15 e 22 ottobre, 5, 12 e 19 novembre.

Il corso si svolgerà sempre di sera, dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

Il corso ha lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del cane in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale e creare una relazione sana ed equilibrata, oltre a voler fornire i mezzi per prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri, delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio.

Per informazioni ed iscrizioni: info@veterinaricuneo.it

«Desidero ringraziare l’Ordine dei Veterinari di Cuneo – dichiara l’assessore all’Ambiente, Erika Chiecchio – , che anche quest’anno fornisce ai monregalesi un’opportunità importante e gratuita per approfondire il rapporto uomo-cane e per vivere in maniera più responsabile il proprio ruolo di proprietari e conduttori di animali».