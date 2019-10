Alba: uno spazio dedicato alle città gemelle nel Museo Civico “Eusebio”

Alba ha uno spazio dedicato alle sue sette città gemelle: Medford (Stati Uniti), Banská Bystrica (Slovacchia), Böblingen (Germania), Beausoleil (Francia), Arlon (Belgio), Sant Cugat del Vallès (Spagna) e Giresun (Turchia).

Si trova nella sala “Luciano Maccario” del Museo Civico “Federico Eusebio” ed è stato inaugurato sabato 5 ottobre alla presenza dei presidenti dei diversi comitati di gemellaggio: Giorgio Sordo (Medford), Giorgio Barbero (Banská Bystrica), Laura Cravanzola (Böblingen), Carlo Passone (Beausoleil), Pasquale Grasso (Arlon), Luciana Vallino Calda (Sant Cugat del Vallès) e Flavio Borgna (Giresun).

Il corner dedicato con pannello e punto informativo sarà visibile durante gli orari di apertura del Museo.

«L’inaugurazione di questo spazio coincide con l’apertura della Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba – ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Carlotta Boffa – che rappresenta uno dei momenti più importanti per questo territorio. Questo corner si trova nel nostro Museo, uno dei siti culturali più importanti della nostra città dove è custodita anche buona parte della nostra storia. E i gemellaggi fanno parte della nostra cultura e della nostra storia. Il gemellaggio con Medford è nato nel 1960 ed a breve festeggeremo i 60 anni, mentre oggi festeggiamo il cinquantennale con Banská Bystrica alla presenza dell’Amministrazione della città slovacca. Questo spazio vuole essere un punto informativo per i cittadini ed i turisti, sui legami di Alba con le città gemellate e su quanto si è fatto con loro in questi anni per l’amicizia. Può essere uno stimolo anche per far parte di questi comitati che saranno rinominati il prossimo anno con l’inserimento di nuove persone per nuove idee e nuovi progetti».

Nei week end di Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, il Museo è aperto: dalle ore 9.30 alle 18.30, ogni sabato e domenica di Fiera e venerdì 1 novembre; dalle ore 15 alle 18 dal martedì al venerdì; chiuso lunedì.