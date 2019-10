Da Envie: "Auguri ai nostri veci”. Buon compleanno Pietro

Simpatica iniziativa il giorno 23 settembre 2019, una rappresentanza del Gruppo Alpini di Envie Sezione “Monviso” Saluzzo (Cuneo), capitanata dal Capogruppo Maurizio DAGATTI e alcuni soci, hanno fatto visita a sorpresa in casa del Socio Ordinario Pietro VALE’ classe 1924 consegnandogli una “maglietta da titolare” in occasione del suo 95° compleanno.

Pietro, più volte richiamato alle armi verso la fine della seconda guerra mondiale, viene dichiarato “rivedibile” alle visite mediche a causa del continuo sottopeso corporeo. Arruolato il 13 aprile 1948 nel Gruppo Artiglieria da Montagna “Belluno”, svolge tutto il normale servizio militare a Tai di Cadore nel Bellunese, in un deposito magazzino. Dopo il congedo ha sempre svolto attività di commerciante/agricoltore della frutta. Tiene sempre a precisare che è dal 1962 con la moglie Signora Caterina di cui ha avuto due figli una femmina e un maschio Marco, che ha prestato servizio militare nel Battaglione Alpini “Saluzzo” in Borgo S.D. (Cuneo). Sempre presente con il suo geloso cappello alpino alle varie cerimonie del Gruppo nella piccola Piazza del Comune di Envie (Cuneo), pronto a raccontare con grande lucidità ai “Bocia” aneddoti di “naja” e di quei terribili anni di guerra in cui attraversava la Patria Italia.

Esempio da seguire nel motto “Alpino un giorno alpino per sempre”