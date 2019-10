"Una storia di uomini soli che cercano qualcosa": il "Karim" di Federico Alotto si presenta alla città di Cuneo

Il nuovo film con al centro la città di Cuneo - Karim di Federico Alotto - si è presentato ai media nella tarda mattinata di oggi (martedì 8 ottobre), a circa un mese di distanza dall'inizio delle riprese.

Presenti per l'occasione nella sala del Consiglio del Comune di Cuneo gli attori Valentina Cervi, Mohamed Zouaoui, Stella Egitto, Aleksandros Memetaj e Gianluca Merolli, oltre ai rappresentanti del Comune, di Lime Film, Rai Cinema e Film Commission Torino Piemonte.

Karim, opera seconda di Alotto, è un action che racconta la storia dell'omonimo foreign fighter siriano ritornato in Italia e deciso a ricostruirsi una vita lontano dalla guerra e dai "fratelli" arabi.

Paola Olivero in rappresentanza della Giunta comunale: "Come città di Cuneo siamo molto orgogliosi di ospitare le riprese del film, che abbiamo cercato di favorire e facilitare in ogni modo a nostra disposizione; importante in questo senso anche il ruolo della Polizia Municipale".

La troupe al lavoro vede una solida rappresentanza di origine piemontese, che per Film Commission ormai è certezza di qualità. "La città sta diventando rapidamente un vero e proprio punto di riferimento per le nostre produzioni" ha detto il direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera.

Parole d'affetto per il capoluogo della Granda anche dalle due attrici presenti alla conferenza: Egitto e Cervi. "Sono rimasta davvero colpita da Cuneo, sorpresa in modo positivo; in ogni giorni di lavoro mi ha accettata e accarezzata, e voglio ringraziarvi per questo" ha detto la seconda; "Questa mia "seconda volta" a Cuneo ha confermato l'idea che sia una vera isola felice" ha sottolineato la prima.

Le riprese in provincia di Cuneo - sono state o verranno presto coinvolti anche i comuni di Entracque, Piozzo, Mondovì, Carrù, Peveragno e Boves - proseguiranno fino al prossimo 15 ottobre.