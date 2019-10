Comunque vada la vita, cerchiamo di guardarci nello specchio senza avere paura di noi stessi. In particolare, quando qualcuno cerca di bloccarci con la critica. Ci vuole solo coraggio!" 

Intervistata dal presidente dell'associazione Fabrizio Quiriti, Rita ha raccontato di come sia nata e cresciuta in caserma con i profumi della cucina pugliese (peperonata, pane, olio e aceto) attraverso i piatti preparati dalla moglie del Maresciallo nell'alloggio assegnatogli. Di come non ci si aspetta che abbia un'anima rock, proprio lei che ha sempre sperato di essere la nonna del tempo delle mele, credendo che l'amore può giungere da qualsiasi parte, come quando portava da piccolo il nipote in libreria e tirava fuori i libri che gli piacevano di più. Del suo amore per gli animali e del mare, che è in continuo movimento, come lo è lei.