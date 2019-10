Cuneo, gli extra oneri dell'ex Banca d'Italia andranno alla manutenzione di ripe e marciapiedi: "Interventi importanti ma non urgenti"

Gentile Direttore,

il Comitato di Quartiere Cuneo Centro non può che prendere atto della decisione del Comune di escludere le due proposte avanzate dal Comitato congiuntamente ai cittadini per l’uso degli extra oneri di urbanizzazione dell'ex Banca d’Italia.

Ci riferiamo agli interventi su Corso IV novembre per diminuire la velocità delle vetture e il collocamento di servizi igienici nel Piazzale della Stazione.

Il Comune investirà invece i 122.095,64 euro che non avevano ancora ricevuto una destinazione nella manutenzione straordinaria della zona adiacente alle ripe in Corso Solaro e dei marciapiedi in alcune strade comprese tra Piazza Galimberti e Corso Dante.

Riteniamo che questi siano interventi sicuramente altrettanto importanti, ma non urgenti. Lo sono invece, a nostro parere, quelli da noi proposti per delle questioni di sicurezza stradale e di disagio urbano.

Si sono verificati infatti nel corso degli anni diversi incidenti in Corso IV novembre, alcuni dei quali in codice rosso, non per ultimo quello occorso lo scorso 7 ottobre, a cui si aggiungono quelli avvenuti nel 2018 (il 1 agosto), nel 2017 (il 7 marzo e il 12 agosto), nel 2014 (il 18 agosto) e nel 2013 (il 9 marzo). E questi sono solo una parte dei sinistri occorsi e riportati dagli organi di stampa.

Sicuramente presso gli Uffici della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine vi saranno dati più precisi, che possono senz’altro giustificare l’installazione di apparecchiature elettroniche in corso IV Novembre.

La richiesta d’installazione di un bagno pubblico nella piazza antistante della stazione ferroviaria, invece, ci era stata presentata da alcuni cittadini residenti in Corso Giolitti e via Silvio Pellico.

Infatti, a causa dell’assenza di strutture pubbliche in zona, sono molte le persone che urinano vicino ai portici (e quindi alle entrate dei condomini), creando disagio anche a chi attraversa a piedi l’area di passaggio per entrare o uscire dalla nostra città. Ma anche questo intervento è stato “cassato”, senza alcuna spiegazione in merito.

Ci auguriamo che l’Amministrazione voglia riconsiderare le nostre richieste e l’invitiamo a farlo in tempi brevi, affinché si possa porre fine alla situazione di pericolo permanente in corso IV Novembre e di disagio non più tollerabile nel piazzale della stazione.

Grazie,

il Comitato di Quartiere Cuneo Centro