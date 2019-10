Gli alimentaristi della Cisl Fai di Alba tra i 10mila dell’assemblea nazionale delegati di Cgil, Cisl e Uil in corso ad Assago

Nei giorni scorsi ha festeggiato l’ottimo esito conseguito nelle consultazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali di base presso gli stabilimenti Ferrero di Alba e Canale, dove la sigla degli alimentaristi Cisl ha consolidato il proprio primato portando a casa 1.406 voti e confermando i 15 delegati già eletti nella passata tornata.



Ora – aggregatasi alla delegazione della Cisl cuneese – la sezione albese della Federazione Agricola Alimentare Italiana (Fai) sta partecipando, con una propria nutrita rappresentanza, all’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati di Cgil, Cisl e Uil, in corso in queste ore ad Assago, presso Milano, con la partecipazione di 10mila sindacalisti provenienti da tutta Italia e dei segretari generali delle tre confederazioni: Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil).



Del gruppo partito dalla capitale delle Langhe fanno parte Clara Casetta, fresca reduce dalla consultazione per le Rsu Ferrero, dove con 188 preferenze è risultata la candidata più votata in assoluto (il risultato diverrà definitivo alla mezzanotte di oggi, mercoledì 9 ottobre, trascorsi gli otto giorni previsti per eventuali ricorsi), Giuseppe Ghi (Ferrero), Livio Gallarato (Diageo di Santa Vittoria d'Alba), Flavio Chiarenza (Balocco di Fossano), Elena Parlagreco e Roberto Leone (Giordano Vini di Diano d’Alba), accompagnati dall'operatore Francesco Biasi.