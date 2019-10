"Le salme dei miei nonni a Vicoforte per sempre": il messaggio di Maria Gabriella di Savoia

"Il Santuario voluto da Carlo Emanuele I quale Mausoleo dei Savoia, circondato da immenso spazio incontaminato, invita alla meditazione. Risponde perfettamente allo spirito dei miei nonni, sempre partecipi alla vita degli Italiani nelle gioie e nei dolori (non posso non ricordare mia zia Mafalda, morta il 28 agosto 1944 in un campo di deportazione in Germania) e al tempo stesso inclini alla riservatezza, al raccoglimento, nel Palazzo del Quirinale come a Racconigi, nelle valli del Cuneese, ovunque in Italia. Furono e rimangono esempio. Le loro tombe nel Santuario di Vicoforte, lì per sempre, sono un messaggio di pace, un invito alla concordia dei cittadini, come ricorda l'Altare della Patria".

Con queste parole la principessa Maria Gabriella di Savoia ha salutato attraverso un messaggio cartaceo i partecipanti al convegno di studio "Corona e Regime: gli anni del consenso, 1922-1937", andato in scena nel pomeriggio di martedì 8 ottobre presso Casa Regina Montis Regalis a Vicoforte. Un'occasione utile a riaccendere i riflettori sulla questione legata alla presenza delle spoglie di Vittorio Emanuele III e di Elena di Savoia nella basilica vicese e per replicare, in maniera indiretta, a Emanuele Filiberto e a suo padre, che nell'invito diffuso a mezzo stampa per le celebrazioni dell'anniversario numero 150 della nascita di Vittorio Emanuele III, in programma sabato 16 novembre, hanno rimarcato la provvisorietà delle due sepolture in landa monregalese.

Così, da Ginevra, Maria Gabriella di Savoia ha inteso ribadire per l'ennesima volta la propria volontà: "Le salme dei miei nonni resteranno a Vicoforte per sempre".