Monforte guarda all’accoglienza e sistema due piazze del suo ricercato centro storico

Sono due gli interventi che stanno per essere conclusi nel Comune di Monforte.

In prima battuta il parco giochi di località Sant'Eligio: se l'area è stata ultimata, a mancare è solamente l'arredo, che verrà collocato a breve.



Conclusa, invece, la piazza di via Roddino. Il rifacimento ha consentito la creazione di 40 nuovi posti auto e, in un futuro, vedrà altresì la sistemazione di una colonnina per auto elettriche e di una zona per la sosta dei camper.



Il sindaco, Livio Genesio, spiega: "È stata ultimata l'area con una cospicua aggiunta di posti auto, questo per sopperire alle esigenze di cittadini e turisti. L'intervento appena concluso attende a un altro, che verrà attuato nella prossima primavera: il rifacimento della centrale piazza monsignor Dallorto con spostamento del peso pubblico in via Monchiero".