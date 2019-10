Tirocini d'inserimento: Comune di Fossano e Fondazione CRF pronti ad assumere quattro giovani lavoratori

Con una delibera dell'8 ottobre la giunta comunale di Fossano, dando seguito ad una collaborazione con la Fondazione Crf, ha approvato il progetto, dedicato ai "Tirocini di inserimento" che darà la possibilità, una volta ricevuto il via libera dal Centro per l'Impiego e quindi dalla Regione Piemonte, di assumere 4 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni nei 4 Dipartimenti del Comune per un totale di 30 ore settimanali; il totale dei compensi sarà di 10mila euro lordi onnicomprensivi.

«Riteniamo che questa sia un'occasione davvero importante per tutti quei giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro e hanno interesse verso la cosa pubblica. Questi tirocini daranno la possibilità di vivere quotidianamente la macchina organizzativa della Pubblica Amministrazione e possono essere il trampolino di lancio per la carriera di ragazze e ragazzi che una volta finito il periodo avranno la possibilità di intraprendere la loro carriera nei diversi ambiti portandosi con sé il bagaglio culturale e professionale acquisito nell'anno di lavoro presso la nostra Amministrazione» il commento del sindaco di Fossano Dario Tallone.

Nelle prossime settimane, una volta ricevuto il via libera dalla Regione, sul sito del comune sarà possibile consultare il bando con il regolamento dettagliato dell'opportunità e le istruzioni da seguire per tutti gli interessati che abbiano i requisiti di accesso.