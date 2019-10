La polizia municipale di Bra trova due bici rubate: si cercano i proprietari

Durante alcuni controlli sul territorio effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Municipale di Bra, sono state rinvenute 2 biciclette rubate.

Si tratta di una mountain bike marca Maino modello MRX di colore nero e di una City Bike Montana modello StreetLand di colore grigio scuro.

Chiunque avesse subito il furto di queste bici potrà rivolgersi al Comando della Polizia Municipale di Bra al numero 0172-413744 (mail centraleoperativa@comune.bra.cn.it). Per tornare in possesso dei mezzi rubati si dovrà per esibire la denuncia di furto presentata presso un qualsiasi ufficio di Polizia.