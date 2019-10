Casse di risparmio europee e mondiali a Washington

Missione mondiale per le Casse di Risparmio che approdano oltre Atlantico per una settimana intensa dal 14 al 20 ottobre. A rappresentare l'Italia, il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, Vice europeo e Consigliere del Gruppo mondiale presieduto dallo spagnolo Isidro Fainé. In previsione, sette giorni densi di incontri con le Istituzioni preposte alla politica economica e finanziaria globale, dal Fondo monetario internazionale al Consiglio Italia-USA nel quale Ghisolfi ritroverà un altro illustre suo concittadino, l'ex ministro ed economista Domenico Siniscalco.