Grande succcesso per la prima edizione di Abracadabra Festival

Alla mezzanotte di Abracadabra - le due, ora italiana, si è concluso domenica 6 ottobre a Villa Serra di Comago (Genova) <<Abracadabra>>.

Un festival legato alla magia e all'esoterismo, ai giochi in costume, alle divinazioni con tanti gruppi storici e in costume. Un successo di critica e di pubblico eterogeneo convenuto per assistere a battaglie fra personaggi in costumi, fattucchiere, maghi, balli e musica e street food e tanto altro ancora.

Ci sono eventi che nascono per un'intuizione felice e si sa già che saranno un successo, ma quello che è stato stupefacente è stata la celerità per assemblare e mettere insieme il tutto, dalla logistica al coordinamento con un sapiente raccordo da parte di Marco Pepè e Marco Praglia, dove nessuno/a nessuna si sentiva il/la capo/a. Vale a dire nessuno pretendeva di essere il leader, ma leader era tutto il Gruppo e la globalità del Team.

Per dirla con un motto celebre, erano tutti per uno e uno per tutti.

Complice un tempo splendido, il gioco di squadra è stata la chiave del successo: fare e stare insieme non uno contro gli altri.

Non soddisfatti, abbiamo intervistato anche Raven La Maga e le abbiamo domandato se avesse preventivato un tale clamore dell'evento. Un successo annunciato, come sostenevano alcuni.

Risposta: << le carte lo dicevano>>, a quarant'anni di distanza mi son fatto fare anche io le carte e nuovamente leggere la mano. La maga ha visto il mio tremore, ma non era dovuto a quello che mi stava dicendo, ma per il ricordo di Scadarlya, sensitiva oltre che mia anche di Bettino Craxi.

Noi di Solstizio d'Estate che partecipavamo all'evento ne siamo stati talmente entusiasti che - per rafforzare quel Ponte ideale fra Liguria e Piemonte - abbiamo proposto di farne un'edizione anche in Piemonte non antagonista a quella ligure ma insieme, in due territori che hanno tanti legami non solo culturali.