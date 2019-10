La FAPA (Federazione associazioni piemontesi America Latina) in visita a Fossano

In questi giorni è in visita in Piemonte il cav. Elvio Sandrone, il presidente della FAPA, Federazione delle Associazioni Piemontesi in America Latina) insieme a un gruppo di rappresentanti. La FAPA rappresenta i diversi milioni di piemontesi emigrati in America Latina.

Tra i diversi incontri, incluso quello con il Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Piemonte, Sandrone sarà ospite anche a Fossano.

L’associazione Melograno, che da anni si occupa dell’organizzazione di attività con le città gemellate, ha organizzato un fitto calendario di incontri: lunedì 14 ottobre alle ore 11 incontreranno il sindaco di Fossano Dario Tallone e l’amministrazione della città. Alle ore 17.30 è programmato un incontr con la Federazione della Coldireti e alle ore 18.30 ci sarà un incontro con tutte le persone che, a vario titolo, in oltre 20 anni di amicizia tra la città di Fossano e quella di Rafaela, si sono recati nella città gemellata o hanno ospitato dei rafaelini a casa loro. Per chi lo desidera sarà anche possibile, alle ore 20, cenare in compagnia con un “giro pizza” (prenotare al numero 340/7164343).

Martedì 15 ottobre la delegazione FAPA visiterà invece le aziende del fossanese.