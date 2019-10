Partecipa al contest “Il misterioso mondo felino” con Petsfestival

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le fasce di età. Unico requisito è avere un profilo personale sui noti social network Facebook e Instagram. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice.

Il tema del contest è “Il misterioso mondo felino: Hai un gatto che scovi in tutti i luoghi più impensabili della casa o del giardino? Oppure che trovi comodamente rilassato su qualche cuscino o divano? Mostraci una foto, qui sotto nei commenti!

Gli scatti devono essere effettuati nel periodo previsto dal contest, e possibilmente contestualizzate.

Sono ammesse immagini sia a colori sia in b&n, con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse immagini realizzate al computer o tratte da un catalogo.

Le fotografie devono essere inedite.

Il contest durerà dalle ore 9,00 del 7/10/2019 alle ore 13 del14/10/2019

I vincitori saranno decretati in base alla somma dei like.

Gli autori delle 3 foto che riceveranno più like riceveranno 2 biglietti di ingresso validi per un solo giorno in omaggio per il Petsfestival, al Piacenza Expo il 19 e 20 ottobre, probabilmente la più grande manifestazione allpet d’Italia .

Si specifica che i biglietti di ingresso sono personali, consentono un solo ingresso in uno dei due giorni e non possono essere ceduti ad altri in caso di assenza o impossibilità a partecipare. Anche gli accompagnatori dei vincitori possono entrare un giorno solo.

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.