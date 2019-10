Rifreddo - Tutto pronto per la Sagra d’autunno e la Giornata contadina

A Rifreddo è ormai tutto pronto per il week-end dedicato ai sapori d’autunno e le tradizioni condadine della zona. Un appuntamento che si presenta profondamente rinnovato e che contrariamente al passato si snoderà su due giorni ovvero: tra sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Particolarmente ricco il programma che prevede l’esposizione di animali, momento culinari, presentazioni di libri e laboratori per bambini ma anche concerti, balli occitani e tanto altro. Vediamo però più nel dettaglio il programma. Gli eventi avranno inizio il sabato 12 alle ore 15 presso il Monastero “Santa Maria della Stella” con la presentazione del libro “Trek & Bike e la montagna di Leonardo” a cura di Paola Oreglia e Enrico Sabena con laboratori creativi per bambini e merenda conclusiva per tutti. Dalle ore 19 carne alla brace, salsiccia e patatine presso il Laboratorio del paesaggio montano (Porta di Valle) in via Provinciale.

A seguire concerto del gruppo “Firme d’autore” e poi dj Ariele fino a tarda notte. Presso la struttura sarà attivo per l’intera serata un cocktail bar. La domenica ci sarà il mercatino per le vie del paese, l’esposizione dei trattori e delle macchine agricole d’epoca, l’esposizione dei capi di bestiame e dei piccoli animali, la possibilità di fare delle passeggiate cavallo e dei tour in carrozza, verranno montati dei gonfiabili per bambini, distribuite: caldarroste, polenta e vin brulè. Inoltre per chi vorrà si potrà pranzare con menù “contadino” presso “Lo Scandaj” (occorre prenotare al 388.3834718) e divertirsi con i balli occitani in piazza. Atto conclusivo della manifestazione sarà e la premiazione degli allevatori locali. Un atto che vuole rimarcare l’importanza ed il legame con le tradizioni contadine che da sempre caratterizzano il piccolo paese della Valle Po. Per maggiori informazioni, prenotazioni ed ogni altra esigenza contattare l’utenza telefonica 393.4871813.