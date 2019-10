“Insieme per stare bene”: a Borgo e Caraglio due corsi per l’autogestione della cronicità

L’Asl Cn1 nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza sul proprio territorio alcuni seminari per l’autogestione delle cronicità condotto da infermieri formati con un programma proveniente dall’Università di Stanford. Che cosa è “Insieme per stare bene?”

E’ un seminario di sei incontri di gruppo della durata di 2 ore e mezza ciascuno a cadenza settimanale. Il programma è stato sviluppato per persone e/o familiari che convivono con una condizione di cronicità. Al termine del corso si sarà più preparati a collaborare, gestire lo stress, fare esercizio fisico in modo sicuro, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, gestire i farmaci, rilassarsi e apprezzare la vita.

Le sessioni sono interattive e la partecipazione è completamente gratuita.

Sono in programma due corsi, uno a Borgo San Dalmazzo e uno a Caraglio con il rispettivo calendario.

Borgo San Dalmazzo: presso il Poliambulatorio ASL, il mercoledì dalle ore 9:30 alle 12:00 dal 30 ottobre;

Caraglio: presso il Centro d’Incontro situato in via Contardo Ferrini, il mercoledì dalle 14:30 alle 17:00, dal 6 novembre.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri. Per informazioni e iscrizioni: Arianna (338.3669496) o Veronica (338.3669747).

Chi fosse interessato a prossime edizioni oppure a luoghi o date differenti può comunicare il suo nominativo e sarà ricontattato.