Da Cuneo a Matera con la Ryanair: la firma è Polaris viaggi

Cinque giorni e quattro notti (dal 19 al 23 novembre) nell’incantevole Sud-Italia, con meta la Puglia e Matera e partenza dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi con volo Ryanair, a 650 euro con accompagnatore d’agenzia: è l’ultima proposta di Polaris Viaggi

Il programma, dopo il volo, prevede l’arrivo a Bari, l’incontro con la guida locale che farà scoprire Matera, patrimonio mondiale Unesco e capitale Europea della Cultura e la successiva sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

Nei giorni successivi visite guidate a Castellana ed alle omonime grotte, ad Alberobello per ammirare i Trulli, a Lecce ed alla città vecchia, ad Otranto ed al suo centro storico con degustazione della famosa pizza barese, a Castel del Monte per la visita del castello e a Trani per la visita della Cattedrale.

Ci sono ancora posti disponibili.

Da non dimenticare ci sono anche:

Sabato 2 novembre: Mc Arthur Glen – Designer Outlet di Serravalle Scrivia a 18 euro a persona

Domenica 3 novembre: una giornata a Bologna a 80 euro a persona

Lunedì 4 novembre: giornata benessere alle Terme di Prè Saint Didier Aosta a 85 euro a persona

Sabato 9 novembre: Fiera del tartufo ad Alba a 50 euro (pranzo incluso)

Domenica 10 novembre: Mercato Internazionale di Arona a 25 euro

Domenica 10 novembre Festa dell’olio di Imperia a 53 euro (pranzo incluso)

Sabato 16 e domenica 17 Colle Valenza e Santa Rita da Cascia a 175 euro

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.