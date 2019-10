Al via tantissime opportunità di formazione gratuita nel settore dell’agroalimentare grazie al progetto Alcotra TransFoVAAL

L’agenzia formativa Agenform-Consorzio, nei mesi di novembre e dicembre 2019, organizzerà cinque corsi gratuiti di formazione per il settore dell’agroalimentare. La partecipazione ai moduli è gratuita grazie al cofinanziamento del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell’ambito della Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020, progetto TransFoVAAL.

Il progetto, nato dall’esigenza di rispondere ai bisogni formativi del mercato del lavoro nei settori della lavorazione del latte, della carne e dell’ortofrutta, vede la partecipazione di 7 partner tra Italia e Francia, con AgenForm come capofila.

Nello specifico verranno organizzati i seguenti corsi:

16 Ottobre 2019. Corso di aggiornamento sui sistemi di valorizzazione e certificazione per le PMI della filiera agroalimentare (sostenibilità, sicurezza alimentare e requisiti specifici richiesti dal mercato). Il corso tratterà le tematiche della valorizzazione delle produzioni ortofrutticole e nello specifico verranno trattati gli argomenti delle certificazioni più richieste dal settore, la valorizzazione dei prodotti alimentari con i relativi schemi di certificazione consolidati e innovativi. Dalle 13:00 alle 14:00 è previsto un light buffet realizzato con i prodotti degli allievi del Corso ITS della trasformazione ortofrutticola. Sede di svolgimento: Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100 Cuneo. Il corso è realizzato grazie al supporto di CSQA Certificazioni e Istituto Nord Ovest Qualità e in collaborazione con Confartigianato Cuneo.

Venerdì 8/15/29 Novembre 2019. Corso sull’applicazione di un corretto sistema di gestione per la sicurezza alimentare. Il corso tratterà le tematiche dell’H.A.C.C.P. del settore ortofrutticolo e dell’industria alimentare trattate sia dal punto di vista teorico sia pratico. Il 29 Novembre verrà organizzata una visita didattica transfrontaliera in aziende agroalimentari francesi. Sede di svolgimento: Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100 Cuneo. Il corso è realizzato in collaborazione con Confartigianato Cuneo. Per il Corso è previsto il rilascio dell’attestato di validazione delle competenze (utile per il riconoscimento di crediti formativi nel sistema della formazione professionale) e attestazione in base al Reg. CE 852/04 per frequenza di 24 ore.

Sabato 16 Novembre 2019. Corso sulla castanicoltura moderna in contesti tradizionali e problematiche fitosanitarie del castagno. Il corso tratterà le tematiche della castanicoltura moderna, della conservazione della biodiversità, allevamento, potatura e problematiche fitosanitarie del castagno. Sede di svolgimento: Salone Polivalente d San Giorio di Susa- Piazza Cinque Martiri,1, 10050 San Giorio di Susa (TO). Il corso è realizzato in collaborazione con il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte.

Venerdì 22 Novembre 2019. Corso sulla valorizzazione della castanicoltura piemontese. Il corso prevenderà una lezione didattica presso il Centro di Castanicoltura del Piemonte (Chiusa di Pesio) e visita presso castagneti tradizionali e ad alta densità. Nel pomeriggio le tematiche trattate saranno quelle della biodiversità e analisi sensoriale delle castagne e prove di assaggio di diverse cultivar. Sede di svolgimento: Centro di Castanicoltura del Piemonte- Regione Gambarello, 23- 12013 Chiusa di Pesio (CN) e Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100 Cuneo Il corso è realizzato in collaborazione con: Confartigianato Cuneo, Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Frutta O.N.A.Frut e Comune di Chiusa di Pesio.

Venerdì 22 Novembre 2019, 6/13 Dicembre 2019. Corso teorico e pratico sull’analisi sensoriale della frutta (II livello). Il corso prevede due visite didattiche presso aziende di trasformazione frutticola cuneese, prove pratiche di analisi sensoriale su castagne, mele e trasformati, approfondimenti teorici sulla vocazionalità del territorio, metodi di coltivazione, esigenze del consumatore, biochimica e metabolismo dell’analisi sensoriale. Sede di svolgimento: Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100 Cuneo. Il corso è realizzato in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Organizzazione Nazionale Assaggiatori Frutta O.N.A.Frut.

La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di attestato di partecipazione.

Sede di svolgimento: Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100 Cuneo.

Per iscrizione obbligatoria: briano@agenform.it

Per informazioni: 0171/696147.